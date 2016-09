Criança de um ano fica entalada em recipiente em cidade no interior do Acre

Em 14 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

Uma menina de 1 ano e 4 meses ficou entalada dentro de uma panela de pressão na manhã de ontem, no bairro José Moreira, em Brasileia, cidade distante 232 km de Rio Branco. Homens do 5° Batalhão do Corpo de Bombeiros precisaram ir até a casa para fazer o resgate da criança.

