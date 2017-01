Mãe foi trazida de São Sebastião da Boa Vista para a capital de helicóptero. Menina nasceu após desembarque no hospital

Por: Redação ORM News

Em 09 de janeiro, 2017 - 14h32 - Belém

Uma criança nasceu no heliponto da Santa Casa de Misericórdia do Pará, em Belém, no início da tarde desta segunda-feira (9). O parto foi feito pela equipe médica do helicóptero Guardião 6, do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp).

A mãe Josimara da Silva de Matos, 26 anos, era transportada de São Sebastião da Boa Vista, na Ilha do Marajó, para a capital paraense, onde o parto seria feito na Santa Casa.

O bebê nasceu por volta das 12h30 em parto normal assim que a aeronave pousou no heliponto do hospital no bairro do Umarizal.

A Santa Casa informou por meio de sua assessoria que a menina e a mãe passam bem. Ambas estão no setor de triagem do hospital e serão encaminhadas para exames.

Após os exames, as duas ficarão em uma das enfermarias do hospital. A Santa Casa ainda não divulgou o nome da recém-nascida.