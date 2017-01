Maura, uma menina que vinha de São Sebastião da boa vista, não deu tempo à mãe e agentes do graesp

Em 10 de janeiro, 2017 - 01h30 - Gerais

Uma criança nasceu no heliponto da Santa Casa de Misericórdia do Pará, em Belém, no começo da tarde de ontem. O parto foi feito pela equipe médica do helicóptero Guardião 6, do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp). A mulher deu à luz a uma menina - que ganhou o nome de Maura - enquanto era trazida a Belém de São Sebastião da Boa Vista, no Marajó.

