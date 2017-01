Criança de 10 meses foi ferida durante a virada do ano em uma festa em Jacarepaguá. Vítima chegou a ser socorrida, mas não suportou os ferimentos

Por: G1

Em 02 de janeiro, 2017 - 16h10 - Brasil

Uma criança de 10 meses foi ferida durante a virada do ano em uma festa em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Civil, a bebê de 10 meses e o pai foram atingidos por um rojão, durante a virada do ano. A menina não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.

A menina chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra, Zona Oeste do Rio. Até a publicação desta matéria não havia informações sobre o estado de saúde do pai.

Um inquérito policial foi instaurado na 32ª Delegacia de Polícia (Taquara) para apurar a morte da criança. A polícia informou que diligências estão em andamento para esclarecer todas as circunstâncias do fato.