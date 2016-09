Criança estava entre os passageiros de aeronave que saiu de garimpo na região oeste do Pará. Populares viram aparelho voando baixo

Por: Redação ORM News com informações da Folha de Novo Progresso

Em 15 de setembro, 2016 - 18h57 - Pará

Atualizada às 19h08

Seis pessoas ficaram feridas em um acidente de avião em Novo Progresso, na região oeste do Pará, na tarde desta quinta-feira (15). De acordo com informações do jornal Folha de Novo Progresso, um recém-nascido morreu na queda do avião monomotor de prefixo PT-NCJ. O monomotor decolou de um garimpo na região em direção ao município.

O acidente aconteceu por volta das 16h40, às proximidades de uma pista de pouso da cidade conhecida como pista da Pedreira. O avião foi visto por populares voando muito baixo e quase atingiu uma residência durante a queda.

A cabine da aeronave ficou destruída. Com o acidente, muitos curiosos foram até o local da queda. Os ocupantes, três homens e três mulheres, foram resgatados e levados ao hospital municipal de Novo Progresso.

O recém-nascido chegou morto à unidade de saúde. Há informações de que o estado de saúde do piloto é grave e ele deve ser transferido para outro hospital em Sinop (MT) nas próximas horas.

O ORM News tenta contato com o hospital para mais informações sobre o estado de saúde das vítimas.