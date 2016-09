Queda de avião também deixa seis feridos em Novo Progresso

Em 16 de setembro, 2016 - 01h30 - Polícia

Seis pessoas ficaram feridas em um acidente de avião ocorrido em Novo Progresso, na região oeste do Pará, na tarde de ontem. De acordo com informações do jornal Folha de Novo Progresso, um recém-nascido morreu na queda do avião monomotor de prefixo PT-NCJ. O monomotor decolou de um garimpo na região em direção ao município.

