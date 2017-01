A Rede Globo revelou quais são os primeiros 15 selecionados para o programa que estreia dia 23.

Em 19 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Chegou a hora de conhecer os brothers que você mais stalkeia nos primeiros três meses do ano! Fim do segredo e da ansiedade, Brasil! A nave do BBB17 decola na próxima segunda, dia 23, e hoje vamos conhecer todos os participantes do reality. Agora basta pegar ega a pipoca e acompanhar tudo na programação da Rede Globo.