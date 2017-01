"Premiação" acontece um dia antes do Oscar 2017

Por: omelete.com

Em 08 de janeiro, 2017 - 11h07 - Cinema

Começa a temporada de premiações e, além do Globo de Ouro, que acontece esse domingo, 8 de janeiro, o Framboesa de Ouro já vem por aí.

A premiação, exibida apenas um dia antes do Oscar 2017, "celebra" o contrário do prêmio da academia, nomeando os piores filmes do ano. Esse ano os troféus serão entregues em 23 de janeiro.

Confira abaixo a lista dos pré-indicados ao "prêmio", que inclui Batman Vs Superman - A Origem da Justiça, Esquadrão Suicida, Assassin's Creed, entre outros:

Pior filme

A Saga Divergente: Convergente

Assassin's Creed

Batman Vs Superman - A Origem da Justiça

Beleza Oculta

Cinquenta Tons de Preto

Deuses do Egito

Esquadrão Suicida

Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Independence Day: O Ressurgimento

Invasão a Londres

O Maior Amor do Mundo

The Darkness

Tirando o Atraso

Zoolander 2

Pior remake, adaptação ou sequência



A Lenda de Tarzan

A Saga Divergente: Convergente

Alice Através do Espelho

As Tartarugas Ninja - Fora das Sombras

Batman Vs Superman - A Origem da Justiça

Bruxa de Blair

Cinquenta Tons de Preto

Independence Day: O Ressurgimento

Invasão a Londres

Casamento Grego 2

Policial em Apuros 2

Zoolander 2



Pior diretor

Alex Proyas - Deuses do Egito

Babak Najafi - Invasão a Londres

Ben Stiller - Zoolander 2

Dan Mazer - Tirando o Atraso

Dinesh D'Souza - Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Greg McLean - The Darkness

Justin Kurzel - Assassin's Creed

Michael Tiddes - Cinquenta Tons de Preto

Roland Emmerich - Independence Day: O Ressurgimento

Tyler Perry - Boo! A Madea Halloween

Zack Snyder - Batman Vs Superman - A Origem da Justiça

Pior roteiro

A Saga Divergente: Convergente

Assassin's Creed

Batman Vs Superman - A Origem da Justiça

Cinquenta Tons de Preto

Deuses do Egito

Esquadrão Suicida

Caça-Fantasmas

Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Independence Day: O Ressurgimento

O Maior Amor do Mundo

Tirando o Atraso

Zoolander 2

Pior atriz

Jennifer Aniston - O Maior Amor do Mundo / A Última Ressaca do Ano

Marion Cotillard - Aliados / Assassin's Creed

Megan Fox - As Tartarugas Ninja - Fora das Sombras

Radha Mitchell - The Darkness

Tyler Perry (como Madea) - Boo! A Madea Halloween

Margot Robbie - A Lenda de Tarzan / Esquadrão Suicida

Julia Roberts - O Maior Amor do Mundo

Becky Turner (como Hillary Clinton) - Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Naomi Watts - A Saga Divergente: Convergente / Refém do Medo

Shailene Woodley - A Saga Divergente: Convergente

Pior ator

Ben Affleck - Batman Vs Superman - A Origem da Justiça

Ben Stiller - Zoolander 2

Brad Pitt - Aliados

Dinesh D'Souza (como ele mesmo) - Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Gerard Butler - Deuses do Egito / Invasão a Londres

Henry Cavill - Batman Vs Superman - A Origem da Justiça

Kevin Bacon - The Darkness

Liam Hemsworth - Independence Day: O Ressurgimento

Marlon Wayans - Cinquenta Tons de Preto

Robert De Niro - Tirando o Atraso

Will Smith - Beleza Oculta / Esquadrão Suicida

Zac Efron - Tirando o Atraso / Os Caça-Noivas

Pior atriz coadjuvante

Aubrey Plaza - Tirando o Atraso

Cassi Davis - Boo! A Madea Halloween

Helen Mirren - Beleza Oculta

Jane Seymour - Cinquenta Tons de Preto

Julianne Hough - Tirando o Atraso

Kate Hudson - O Maior Amor do Mundo

Kate Winslet - Beleza Oculta

Keira Knightley - Beleza Oculta

Kristen Wiig - Gênios do Crime / Zoolander 2

Octavia Spencer - A Saga Divergente: Convergente

Sela Ward - Independence Day: O Ressurgimento

Pior ator coadjuvante

Benedict Cumberbatch - Zoolander 2

Brenton Thwaites - Deuses do Egito

Geoffrey Rush - Deuses do Egito

Jared Leto - Esquadrão Suicida

Jeff Goldblum - Independence Day: O Ressurgimento

Jeremy Irons - Assassin's Creed / Batman Vs Superman - A Origem da Justiça

Jesse Eisenberg - Batman Vs Superman - A Origem da Justiça

Johnny Depp - Alice Através do Espelho

Nicolas Cage - Snowden - Herói ou Traidor

Owen Wilson - Gênios do Crime / Zoolander 2

T.J. Miller - A Última Ressaca do Ano

Will Ferrell - Zoolander 2