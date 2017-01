O evento "Café com Nietzsche" irá debater sobre a presença das mulheres em debates filosóficos

Por: Redação ORM News

Em 14 de janeiro, 2017 - 12h06 - Entretenimento

Com a intenção de discutir temas da filosofia contemporânea, o "Café com Nietzsche" traz para o debate desse mês o tema "O que querem os homens?", com a debatedora e filósofa, Lívia Noronha. O evento será realizado neste sábado (14) das 17h às 19h30. De acordo com Lívia, a ideia é levar para o centro do debate a importância da produção intectual e filosófica das mulheres.

Segundo a filósofa, dar voz para questões desse gênero é de extrema relevância para a atualidade. "Eu vou debater acerca da estrutura de opressão do machismo, pela perspectiva de renomadas filósofas, como: Simone de Beuvoir, Angela Davis e Nísia Floresta. Penso que em primeiro lugar, é importante dar visibilidade à produção intelectual e filosófica das mulheres, já que a filosofia tem sido apresentada como uma produção masculina e por vozes masculinas. Quando entramos em contato com a produção filosófica feminina, lembramos que a filosofia é uma atividade humana e não somente masculina", afirma Lívia.

O bate-papo ocorrerá no Container&Cultura, localizado na Avenida Alcindo Cacela, em frente à UNAMA.