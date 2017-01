FINANCIAMENTOS - Plano de Aplicação selecionou 30 projetos sustentáveis no Estado

Em 06 de janeiro, 2017

O Banco da Amazônia tem disponível R$ 2,05 bilhões para financiamentos de projetos, este ano, no Estado do Pará. Parte dessa quantia, R$ 1,4 bilhão, será aplicada em projetos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO). Os R$ 629,86 milhões restantes, crédito de sua carteira comercial, são destinados a diversos empreendimentos de todas as regiões do Estado.