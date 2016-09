Depressão, impotência sexual, e outros males também são reflexos do barulho

Por: Por: Victor Furtado / O LIBERAL

Em 10 de setembro, 2016 - 09h30 - Saúde

Ruídos do dia a dia podem ser muito mais nocivos do que aparentam, já que a perda de audição por exposição constante a determinados barulhos prejudica pessoas cada vez mais jovens. A perda audição é progressiva e permanente. O que foi perdido não tem como recuperar. Daí a necessidade de se precaver. Mas o risco não é apenas de surdez. O barulho tem sido associado a crises de estresse, tonturas, dor de cabeça, náuseas, cansaço e até casos mais graves de intolerância a qualquer barulho, depressão e importância sexual. Por conta de tantos problemas que o barulho em excesso pode causar, a poluição sonora é crime (artigo 54 da lei federal de crimes ambientais nº 9.605/98).

Dentro de casa, o som alto, muitas vezes, é comum: o volume da TV, do aparelho de som, do rádio ligado, do liquidificador, do aspirador de pó, do secador de cabelos. Esses ruídos, quando medidos, ruído podem variar de 50 a 90 decibéis, sendo ainda mais intensos se combinados. Ruídos superiores a 50 decibéis já são suficientes para a perda progressiva da audição. Os primeiros sintomas são, em geral, dificuldades de ouvir ao conversar com alguém, ao assistir TV ou ouvir o toque do celular.

A fonoaudióloga Luciana Pará, especialista em Audiologia, observa que já atendeu pacientes adolescentes com a audição prejudicada pelo uso prolongado de fones de ouvido com música muito alta. Outros jovens, a partir de 20 anos, que costumam frequentar festas e shows também apresentam perdas auditivas até mesmo irreversíveis. Alguns trabalhadores autônomos, sem a cobrança das empresas do uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), fazem trabalhos com ruídos intensos, como furadeiras, britadeiras, serras elétricas e outros equipamentos barulhentos.

As perdas auditivas, explica a fonoaudióloga, geralmente ocorrem por exposições prolongadas e frequentes a ruídos intensos. Há perdas temporárias por exposição mais curta, como o zumbido ou audição abafada após um show ou uma festa. Mas, dependendo da intensidade do barulho, a pessoa pode sofrer um trauma auditivo e perder parte da audição já numa única exposição. Isso é comum em casos de disparos de armas de fogo, rojões e trios elétricos.

BARULHOS DO DIA A DIA EM DECIBÉIS

5 a 20 db: murmúrio, roçar de folhas, passarinho

10 db: respiração, cochicho

15 db: barulho da torneira

20 db: jardim tranquilo, sussurro, biblioteca

25 db: relógio

35 db: geladeira

40 db: aspirador de pó pequeno, sala vazia

55 db: bebê chorando

65 db: conversa em um tom normal, ar-condicionado, aparelho de som no volume normal, latido de cachorro

70 db: cultos em templos religiosos, aspirador de pó

75 db: barulho em sala de aula

80 db: pessoa tocando piano, despertador, furadeira

85 db: festa em bares, toque do telefone

90 db: rua com trânsito pesado, secador de cabelo, liquidificador

100 db: britadeira, bateria de escola de samba, sirene de ambulância

110 db: carro de som, concerto musical

111 db: motocicleta

120 db: motosserra, tiro, turbina de avião

125 db: alto-falante

135 db: estrondo de um rojão

FONTE: GUIA DOS CURIOSOS

ACIONE O DISQUE-SILÊNCIO:

99987-9712, 3238-3132, 3238-1225 e 190

AS 25 ÁREAS MAIS BARULHENTAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

1 Pedreira: 533

2 Coqueiro: 531

3 Icoaraci: 510

4 Marambaia: 425

5 Jurunas: 384

6 Marco: 374

7 Guamá: 315

8 Sacramenta: 288

9 Ananindeua: 277

10 Tapanã: 230

11 Telégrafo: 190

12 Cremação: 184

13 Terra Firme: 180

14 Umarizal: 161

15 Marituba: 150

16 Val-de-Cães: 147

17 Canudos: 138

18 Bengui: 135

19 Águas Lindas: 133

20 Tenoné: 123

21 Cidade Nova: 120

22 Outeiro: 108

23 São Brás: 103

24 Icuí-Guajará: 102

25 Parque Verde: 102

TOTAL DE OCORRÊNCIAS REGISTRADAS PELA DEMA (2010): 7.562

1.079 Termos Circunstanciados de Ocorrência

42 inquéritos policiais

62% foram crimes de poluição sonora

FONTES GERADORAS DE POLUIÇÃO SONORA

Residência 40,45%

Bar 20,91%

Veículo 10,69%

Outros 7,87%

Templo / igreja 4,10%

Via pública 3,46%

Aparelhagem 1,72%

Sede campestre 1,31%

Casa de show 1,28%

Loja 0,98%

Obra 0,98%

Arena 0,97%

Lava Jato 0,82%

Oficina 0,67%

Boate 0,65%

Marcenaria 0,45%

Casa de recepção 0,41%

Serralheria 0,37%

Ensaio de banda 0,37%

Metalúrgica 0,33%

Restaurante 0,26%

Academia 0,25%

Vendedor ambulante 0,25%

Instituições de ensino 0,17%

Posto de gasolina 0,15%

Açougue 0,09%

Loja de conveniência 0,04%

FONTE: DEMA