Vencedor da corrida milionária em 2014, piloto da Full Time é o mais rápido no treino classificatório da 7ª etapa do ano

Por: Globoesporte.com

Em 10 de setembro, 2016 - 14h02 - Esporte

Veterano quando o assunto é Interlagos, Rubens Barrichello (Full Time) usou a experiência adquirida ao longo dos anos da F1 no circuito paulista para conquistar, neste sábado, a pole da oitava edição da Corrida do Milhão da Stock Car. Rubinho, que já venceu a etapa do Milhão no ano em que foi campeão da temporada, em 2014, voou baixo para anotar 1min38s958 e desbancar os rivais.

A Globo transmite ao vivo a Corrida do Milhão, neste domingo, durante o Esporte Espetacular a partir das 10h.

Apesar da pole, o ex-piloto de Fórmula 1 precisou deixar rivais fortes para trás, o que não foi nada fácil, tendo em vista a diferença dele para o segundo colocado, apenas 0s143. Ricardo Maurício (RC) foi o segundo, com 1m39s101. Marcos Gomes (VRT) larga da terceira colocação com o mesmo tempo que Ricardo Maurício anotou - Gomes larga atrás porque fez o tempo depois do rival. Felipe Fraga (VRT) ficou com o quarto posto e o tempo de 1m39s153 . E para provar a força da equipe Full Time neste fim de semana, o companheiro de Rubinho, Allam Khodair, ficou com a quinta colocação (1m39s214).