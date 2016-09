Filha de Tanaka não consegue pedir socorro para a guarda costeira

Por: GShow

Em 18 de setembro, 2016 - 12h12 - Novelas

Filha de caiçara e criada por Tanaka (Luis Melo), dono da Arraial Pescados, Alice (Giovanna Antonelli) sempre gostou de navegar.

Após uma conversa com o pai, a morena decide sair para comandar a pesca, coisa que não faz há muito tempo. O problema é que no meio dos trabalhos o vento muda, o mar se agita e o pior acontece: o motor do barco quebra.

Como a pane é geral, a equipe da embarcação não consegue nem ao menos pedir socorro para a guarda costeira. Enquanto Alice começa a ficar agoniada, os pescadores já se alarmam e alguns começam a se benzer.

Como Alice vai sair dessa? Acompanhe em Sol Nascente nesta segunda-feira, 19/9.