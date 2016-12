Segundo o jornal 'Sport', o clube catalão alinhavou a chegada de João Cancelo, do Valencia

Por: Lancenet

Em 24 de dezembro, 2016 - 13h29 - Futebol

Após incessante procura, o Barcelona já encontrou um lateral-direito para reforçar o elenco e suprir a carência desde a saída de Daniel Alves. De acordo com a edição do jornal "Sport" deste sábado, o escolhido foi João Cancelo, do Valencia.

O diário catalão afirma que a negociação entre as equipes espanholas foi finalizada com o empresário Jorge Mendes, nos últimos dias. Cabe ressaltar que o defensor era cobiçado por outro gigantes, como Chelsea e Bayern de Munique.

Além da oportunidade de jogar em um gigante europeu, Cancelo tem outro motivo para vestir a camisa do Barça: a forte amizade com o barcelonista André Gomes, seu antigo companheiro de Valencia e parceiro na seleção portuguesa.

Aos 22 anos, João Cancelo chegaria ao Barcelona por um contrato longo, que duraria cinco temporadas. Os blaugranas devem investir 30 milhões (cerca de R$ 120 milhões) - valor da multa rescisória do português.