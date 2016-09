Atriz postou foto e internautas elogiam as curvas perfeitas

Em 03 de setembro, 2016 - 01h30 - Gata do Dia

Barbara Evans postou uma foto de tirar o fôlego diretamente de Santorini, na Grécia, na manhã de sexta-feira, em seu perfil pessoal no Instagram.

O clique compartilhado para desejar um bom dia aos seguidores mostrava a modelo de costas com a saída de praia quase no azul no mesmo tom do estonteante cenário a sua frente.

Barbara e o namorado Antonio Villarejo estão hospedados no hotel butique Cavo Tagoo, onde todas as suítes são privilegiadas com essa vista do mar - a suíte mais barata disponível tem, inclusive, uma banheira de hidromassagem para dois ao ar livre e diárias de €620 (cerca de R$2.300), mas os preços podem chegar a €1.750 por noite (R$6.400).

