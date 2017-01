Segundo o baixista Rodrigo Santos, a saída de Frejat foi 'sem brigas'

G1

17 de janeiro, 2017

O Barão Vermelho anunciou nesta terça-feira (17) que Roberto Frejat não faz mais parte da banda e vai ser substituído por Rodrigo Suricato, do Suricato.

O baixista Rodrigo Santos afirmou que Frejat seguirá em carreira solo e que sua saída "foi numa boa, ninguém brigou". "Somos todos amigos – eternamente amigos", disse. "Foi uma decisão de comum acordo. E o Frejat elogiou o Rodrigo Suricato como cantor, a gente gosta muito dele."

Em seu perfil no Instagram, Rodrigo Suricato comentou "o hornoso e desafiador convite". "Agora tenho tenho duas casas para me expressar: Barão Vermelho e Suricado", escreveu, explicando que vai conciliar os dois grupos (leia, abaixo, a íntegra do texto).

Roberto Frejat foi um dos fundadores do Barão Vermelho, que começou a carreira em 1981. Na época, o líder era Cazuza (1958-1990), que saiu em 1985. A partir dali, o próprio Frejat assumiu o vocal.

Além de Rodrigo Suricato e de Rodrigo Santos (que entrou em 1992), a formação atual do Barão tem dois de seus músicos fundadores: Guto Goffi na bateria e Maurício Barros no teclado. O guitarrista Fernando Magalhães (que entrou em 1985) completa o time.

O plano é que o primeiro show com Rodrigo Suricato no Barão aconteça em maio. A apresentação deve abrir uma turnê comemorativa dos 35 anos do grupo. De acordo com Rodrigo Santos, a ideia é entrar em estúdio "ou no final deste ano ou no início do ano que vem" para gravar um disco de inéditas.

"Existe um hiato na cena de rock nacional, e o Barão tem todos os pré-requisitos pra preencher. Chegou a hora do Barão, é hashtag #barãoprasempre", afirmou. "A fase de paradas, de interrupções e de férias acabou. O Barão está de volta – e com alma de garotos."

Da atual formação, Rodrigo Suricato passa a ser o mais jovem, com 37 anos. Seus novos parceiros nasceram na década de 1960.

Santos também adiantou: "Na comemoração dos 40 anos do Barão, em 2022, esperamos estar todos juntos, e com o Frejat também. Ele sempre teve as portas abertas".