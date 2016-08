2 em 1, o ambiente pode ser ousado e cheio de acabamentos diferenciados. A ideia é agregar sofisticação e acolhimento.

Em 28 de agosto, 2016 - 06h00 - Mulher

Caprichar no design do lavabo de casa é um sinal de hospitalidade. Este é o cantinho que todos gostam de ter bem arrumado para receber visitas e desfrutar de um clima acolhedor no dia a dia.

Mas quando a casa só tem um banheiro e ele precisa exercer também a função de lavabo? Diante dessa situação, nada de pensar em uma decoração clean ou sem graça. Para cumprir essa dupla tarefa o espaço precisa ser mais charmoso que o banheiro comum.

Se a ideia é começar este banheiro multifuncional do zero, é bom apostar em muito estilo. Se o ambiente já está pronto e precisa ficar mais apropriado para ser usado com o lavabo, a melhor opção é adaptar com sofisticação.

Por serem ambientes menores e de uso eventual, é permitido ousadia, cores e estampas mais fortes. “É possível usar elementos em aplicações diferentes das quais estão destinados. Um exemplo desse tipo de mudança é colocar uma gamela, tonel ou outro recipiente inusitado para fazer a cuba da pia. Trabalhar uma iluminação diferenciada, agregar quadros às paredes, bandejas com saboneteiras finas, cestos e velas podem ser alternativas simples e de baixo custo para deixar o ambiente mais acolhedor”, sugere a arquiteta Carmen Calixto.

Como material de acabamento, a arquiteta indica porcelanatos 3D, granitos raros e metais com design requintado. Pastilhas e mármores diferenciados, para trazer efeitos e volumetria ao ambiente, são ideias da designer de interiores Laura Santos. “Também gosto de apostar em uma boa marcenaria, com acabamento laqueado ou alguma cor de destaque, além da iluminação com pendentes ou rasgos de luz para deixar o banheiro com a elegância de um lavabo”, explica a designer.

Se a preocupação for separar os espaços, principalmente para melhor aproveitamento do ambiente pelos visitantes, a designer de interiores Laura Santos apresenta como solução o uso de um grande espelho até a área do box, dando sensação de amplitude. Esse ganho do espaço funciona muito bem para dar o recado de que existe um banheiro e um lavabo, ou seja, é um espaço “2 em 1”.