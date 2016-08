Quadrilha que fez 45 assaltos a caminhões Correios tinha ex-funcionário como mentor

Em 31 de agosto, 2016 - 01h30 - Polícia

Um bando especializado em assaltos a caminhões dos Correios foi preso, na madrugada de ontem, pela Polícia Federal e pela Polícia Rodoviária Federal. Os doze membros do bando são acusados de pelo menos 45 assaltos a veículos de cargas da empresa neste ano, num prejuízo estimado em R$ 2 milhões. Eles estavam prestes a cometer outro assalto na Alça Viária, quando foram flagrados. A quadrilha, segundo informações divulgadas pela polícia, também costumava agir na rodovia BR-010. O líder do grupo é um ex-motorista dos Correios que estava morando fora do Pará e só voltava para coordenar as ações do bando. Um dos membros é adolescente.

O grupo já vinha sendo monitorado pela PF e pela PRF há quatro meses até que uma operação foi montada, como explicou o delegado federal Thiago Selling. Duas carretas dos Correios iam pela Alça Viária sob monitoramento dos policiais.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.