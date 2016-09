Caso aconteceu na escola Deodoro de Mendonça, que serve de acampamento para os Jogos Estudantis do Pará (Jeps)

Redação ORM News com informações de Bruna Lima (O Liberal)

09 de setembro, 2016

Mais de 100 telefones celulares de estudantes que participam do Jogos Estudantis do Pará (Jeps) foram roubados da Escola Estadual Deodoro de Mendonça na madrugada desta sexta-feira (9). Dois homens pularam o muro da escola, onde aproximadamente 300 estudantes estão acampados para os Jogos Estudantis do Pará (Jeps), e renderam o vigilante.

Os suspeitos fizeram um arrastão nas salas de aula que estão servindo de dormitório para os alunos. Um estudante de 16 anos, da delegação de vôlei do município de Marabá, sudeste do estado, disse que já se encontrava dormindo quando foi surpreendido pelos criminosos. 'Estava sonolento e me espantei quando os assaltantes chegaram na sala e pediram os telefones. Cheguei a pensar que fosse uma brincadeira', disse.

O jovem percebeu que se tratava de um assalto quando viu que o outro bandido estava armado e fazia um aluno como refém. 'Na sala em que eu estava eles levaram todos os telefones celulares, eram uns 40 aparelhos', contou.

Pela manhã os professores foram até a Seccional de São Brás para registrar o boletim de ocorrência. A polícia tem a informação de que três homens participaram da ação. Os dois que pularam o muro e um terceiro homens que ficou ao lado de fora aguardando para a fuga.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informou que registrou BO sobre a ação e solicitou reforço no policiamento das três escolas (Dr. Freitas, Pinto Marques e Deodoro de Mendonça) que estão funcionando como alojamento em Belém. A Seduc esclarece ainda que todos os alunos estão bem e em disputando as quatro vagas que tem direto na etapa nacional dos jogos, que ocorrerão de 8 a 19 de novembro em João pessoa (PB).