Funcionários e pacientes foram roubados. Bando agiu com violência e obrigou médica a deitar no chão

Por: Redação ORM News com informações de Nathana Simões (O Liberal)

Em 29 de dezembro, 2016 - 18h28 - Polícia

Quatro bandidos armados fizeram um arrastão na Unidade de Pronto Atendimento do Icuí Guajará, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. O crime aconteceu por volta das 16h30 desta quinta-feira (29).

No momento da abordagem, funcionários, médicos e pacientes estavam no interior do prédio, localizado na estrada do Icuí.

Os funcionários da unidade ficaram assustados com a violência do grupo. Todos tiveram seus pertences levados pelos bandidos, que chegaram a obrigar uma médica a deitar no chão.

Alguns funcionários chegaram a ser agredidos e tiveram leves escoriações. Uma enfermeira que atua na unidade contou que os assaltos fazem parte da rotina na unidade.

De acordo com a funcionária, o prédio da UPA está sucateado e facilita a entrada de bandidos no local. Na semana passada, dias antes do Natal, dois médicos foram assaltados quando saíam da unidade. Com medo de novos assaltos, os funcionários que atuariam no plantão do turno da noite de hoje decidiram não trabalhar.

A Polícia Civil foi acionada e uma equipe da Unidade Integrada Pro Paz (UIPP) do Icuí esteve no local para levantar informações sobre o caso. A Polícia Militar também foi acionada e iniciou buscas pelos bandidos. Até agora ninguém foi preso.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua para posicionamento oficial sobre o caso.