no km 72

Bandido é morto ao invadir casa de PM em Mosqueiro

Assaltantes arrombaram residência no bairro do Aeroporto e foram surpreendidos por policial que morava no imóvel

Por: Redação ORM News com informações de Dandara de Almeida (O Liberal)

Em 03 de janeiro, 2017 - 17h09 - Polícia