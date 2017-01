Grupo se apresentará em três casas noturnas entre esta sexta e o domingo (8)

Por: Redação ORM News

Em 06 de janeiro, 2017 - 15h51 - Shows

O fim de semana promete ser agitado para o público que for curtir o som da Banda Retrô. O grupo paraense que existe há quase dois anos e mistura suingueira com um repertório eclético, promete passar pelo axé, sertanejo, forró, arrocha e funk em três festas diferentes, em Ananindeua que, por sinal, está em festa pelo aniversário de 73 anos. Nada melhor do que boa música para comemorar.

A Retrô começa a agitar o público nesta sexta-feira (6), na Choperia Capixaba, e continua a turnê no sábado (7), no Café Dali, até encerrar o final de semana com uma festa especial, a Balada Vip, no Sítio Morada do Sol, domingo (8), onde quem for de branco até às 17h, nem precisa pagar ingresso. A Balada Vip conta ainda, no line up, com Thiago Costa, Mizerê, Cabra do Forró, MC Loro, Priscilla Russo, Sorriso Moleque e os DJs Ian Temba, JR Mix e Romix.

Com a experiência de quem se mostrou ao público pela primeira vez em maio de 2015, na antiga casa de shows “Mansão do Forró”, a banda Retrô surgiu da vontade de um grupo de cinco amigos músicos em oferecer algo diferente aos amantes do agito.

Deu tão certo que, de lá pra cá não, parou mais. Com apresentações em baladas e festas na Grande Belém, a banda aproveita os shows do fim de semana para fazer um esquenta do Carnaval, repetindo a animação que levou no ano passado, para diversas cidades do interior paraense, como Ourém, Breves e Portel.

Um dos hits que não pode faltar no set list é a recém-lançada “Rebola”, música autoral composta pelo baterista Ricardo Ramos e que já é sucesso nas rádios.

De acordo com Jair Martins, de 32 anos, empresário da Retrô, a banda está em franca ascensão. “A tendência é crescer no mercado e vender nosso trabalho que fazemos com tanto amor”, aposta.

A Retrô é composta pelo vocalista Luis Fernando Jordão - Fernandinho, baterista Ricardo Ramos, Glauber Nunes, Richardson Silva e Marcelo Bruno na percurssão, Jair Martins na guitarra, o baixista Thiago Dias, Anderson Rodrigo no teclado, Thiago Carrera, no cavaco e ainda os dançarinos Lucas Moura e Franck Lima.

AGENDA:

06/01 – Choperia Capixaba – Tv. WE 82, Nº 434 – Coqueiro - Ananindeua

07/01 – Café Dalí - Tv. WE 13 - B (Cidade Nova II), nº 241 – Coqueiro - Ananindeua

08/01 – Balada Vip – Quem tiver de branco não paga até 17h. Av Vila Nova, nº 25, Sítio Morada do Sol – Cidade Nova – Ananindeua.