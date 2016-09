O grupo está produzindo um novo trabalho que deve sair até o final do ano

Por: Redação ORM News com informações de assessoria

Em 14 de setembro, 2016 - 10h45 - Shows

A banda paraense Marmenino, formada pelos músicos Fellipy Fernando, Elias Bronzer, Luan Santos e Jão Bosco, está iniciando uma nova temporada de shows na capital paraense, sempre ao som de músicas que marcaram a década de 90 como os bregas, as guitarradas e outros estilos que fazem sucesso até hoje. O grupo está produzindo um novo trabalho que deve sair até o final do ano.

'Traduzir o que seja ser paraense é possível quando ficamos atentos a os detalhes no nosso jeito de ser, de vestir, de falar, de dançar; é fácil traduzir principalmente pra quem - como nós da banda - se debruça na arte de simplesmente viver nosso trabalho de maneira natural inspirado no que o paraense produz e vive', destaca Fellipy Fernando , um dos integrantes do grupo, destacando que o repertório do novo show é eclético, passando pelas guitarradas até sucessos do rock nacional. 'Há no repertório muita coisa incidental, que é quando uma música "casa com outra" mesmo sendo de estilos totalmente diferentes, como o comercial marcante na décado de 90 com um brega. isso permite experimentarmos diversas possibilidade musicais, dentro da guitarrada brega e rock', completa.

Um dos projetos do grupo para este ano inclu a gravação de um novo trabalho, que deve ser finalizado até o final deste ano. A ideia estava parada há três anos, mas os amigos resolveram tirá-la do papel em 2016. 'Agora a tarefa soa prazerosa e temos como foco esse trabalho hoje e esperamos que seja possível brevemente concluirmos no CD. O baixista da banda Elias Bronzer, teve uma trajetória musical onde passou por diversos grupos da capital e do interior. O tecladista Luan Santos, também já participou de outras formações em banda anteriores. Eu e João bosco tinhamos projetos musicais em comum e tocamos durante anos na noite. Hoje o grupo procura modelar sua influências particulares em prol do que a banda aponta: brega, guitarrada e rock, que são as principais influências dos integrantes', explica.

Quem quiser conferir a performance da banda, basta passar pelo bar Bodega, Estação Chicago ou no Modesto, além do Templários e o Palafita. 'Os locais que iremos nos apresentar estão totalmente adaptados aos formato de show que pretendemos realizar. Esperamos que a temporada, que já está aberta, seja uma grande sucesso e que o publico possa da melhor maneira acompanhar a proposta que estamos trazendo para a cena musical local', finaliza Fellipy. Informações: (91) 98011-4200.