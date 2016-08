ANÚNCIO - Cantora venceu a disputa pela vaga em um reality show com 700 inscritos

Em 29 de agosto, 2016 - 06h00 - Magazine

Da Redação

Luana Camarah é a mais nova vocalista da banda Malta. Após um reality show com os 10 finalistas do concurso que reuniu 700 inscritos, Adriano Daga (bateria), Diego Lopes (baixo) e Thor Moraes (guitarra) apresentaram a candidata escolhida. Para marcar a estreia, a banda lançou em seu canal no YouTube (/bandamaltaoficial) a música “Indispensável para Mim”, já na voz de Luana. A canção é uma nova versão da composição original de Mario Domm e Monica Velez. Confira em: https://youtu.be/uVHpcgXRxck. O reality show que escolheu a nova integrante do grupo foi exibido pelo Gshow em seis episódios. A cada semana, os candidatos tinham suas habilidades artísticas colocadas à prova até chegar aos três finalistas no último dia 21. Com 28 anos e nascida em Taubaté (SP), a vocalista possui mais de 15 anos de carreira. Começou a cantar profissionalmente aos 12 e, desde então, apenas trabalhou com música.