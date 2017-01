Possibilidade é descartada para Ministro do Planejamento

Por: Portal ORM News com informação de O Globo

Em 11 de janeiro, 2017 - 15h02 - Brasil

De acordo com o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, a criação de um novo ministério, o da Segurança Pública, não foi pauta debatida em reunião desta quarta-feira (11) com o presidente Michel Temer. O projeto do novo ministério é um pedido da Frente Parlamentar de Segurança Pública, popularmente conhecida como "bancada da bala".

O ministro garantiu que o governo não criará, no momento, nenhuma outra despesa que possa interferir no cumprimento da meta fiscal. Oliveira ainda reiterou a fala de Temer, ao afirmar qua a atual gestão fez maiores investimentos no sistema penitenciário do que a ex-presidente Dilma Roussef. "O custo de um ministério em si não é exatamente o problema. O problema é o recurso que você aplica nessa áea. Nós já ampliamos consideravelmente os recursos para segurança", disse Oliveira.

Durante a reunião, Michel Temer criticou o antigo governo e comparou investimentos do governo ferderal no Fundo Penitenciário Nacional nos anos de 2014, 2015 e 2016. O presidente mencionou que em 2014, a dotação orçamentária foi atualizada para R$ 493,9 milhões, e foram efetivamente gastos R$ 51,2 milhões. No ano seguinte, a dotação foi de R$ 542,3 milhões, e as despesas pagas somaram R$ 45,8 milhões. Mas, ao começo de sua gestão, em maio de 2016, a dotação atualizada foi de R$ 2,6 bilhões, e a despesa liquidada foi de R$ 1,1 bilhão.