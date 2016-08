Dúzia da fruta encontrada em feiras e supermercados de Belém ficou acima da inflação, segundo o Dieese-PA

Por: Redação ORM News

Em 30 de agosto, 2016 - 09h22 - Pará

A dúzia da banana comercializada em feiras livres e supermercados da Grande Belém já tem uma alta acumulada de quase 30% em sete meses, superando a inflação de 5,76% estimada para o período, segundo uma pesquisa do Dieese-PA (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) divulgada nesta terça-feira (30).

Pelos números do Dieese, em dezembro do ano passado a dúzia da banana era comercializada nas feiras e supermercados da capital paraense a R$ 5,69. No começo deste ano passou para R$ 6,20. Em fevereiro foi comercializada em média a R$ 6,80 ; em março foi comercializada em média a R$ 7,05; em abril foi comercializado em média a R$ 7,16; em maio subiu para R$ 7,24; em junho pasou a R$ 7,29 e no mês passado foi comercializada em média a R$ 7,30. Com base nos números, o Dieese concluiu que o reajuste acumulado da fruta chegou a 28,30% nos sete primeiros meses do ano, contra uma inflação de 5,76% calculada para o mesmo período .