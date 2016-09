Time do atacante italiano fica na segunda colocação do Campeonato Francês

Por: Lancenet

Em 11 de setembro, 2016 - 18h48 - Futebol

Estreante da tarde, Balotelli conseguiu colocar 30 mil pessoas na Allianz Riviera para vê-lo em campo. O bad boy não decepcionou a torcida do Nice e marcou duas vezes no primeiro jogo pelo novo clube. Para completar a festa, o time derrotou o Olympique de Marselha por 3 a 2, de virada, neste domingo, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Francês.

O novo reforço abriu o placar aos sete minutos do primeiro tempo, de pênalti. Logo depois, aos 14, Thauvin deixou tudo igual.

Na segunda etapa, aos 28, Gomis, de pênalti, deixou os visitantes na frente. A alegria durou pouco. Cinco minutos depois, Balotelli anotou mais um e insistiu no empate. Aos 42, Cyprien virou o marcador para os donos da casa.

Balotelli chegou a Nice a custo zero, duas temporadas após o Liverpool pagar 20 milhões de euros (R$ 72,2 milhões) ao Milan pelo atacante. Aos 26 anos, ele atuou em apenas 28 partidas pelos Reds na temporada 2014/15, anotando quatro gols.

O resultado deste domingo deixa o Nice na segunda colocação da Ligue 1, com dez pontos, mesmo número do Monaco, que leva vantagem no saldo de gols. O Olympique de Marselha é o 14º, com quatro.