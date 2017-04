DATA: Espetáculo da Companhia Clara Pinto comemora Dia Internacional da Dança

Em 29 de abril, 2017

Para celebrar o Dia Internacional da Dança, que é comemorado hoje, as escolas Clara Pinto reapresentam o balé “A Viagem dos Sonhos no Mundo Mágico de Aladdin na versão de Clara Pinto”, que teve estreia em dezembro do ano passado com sucesso de público. A reapresentação do espetáculo terá duas sessões: às 17h e às 20h, no Teatro Margarida Schivasappa, do Centur.

O espetáculo é dançado e dramatizado pela Cia. de Danças Clara Pinto e conta, no elenco, com bailarinos da companhia jovem da rede de escolas de dança. A concepção, assim como a montagem especial, é da professora e coreógrafa Clara Pinto e de sua equipe de professores.