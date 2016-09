A análise é do Informe Técnico do Comércio Exterior Paraense

Redação ORM news com informações da Fapespa

14 de setembro, 2016

Dados analisados pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), em parceria com o Centro Internacional de Negócios (CIN) da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), mostram que o saldo da balança comercial paraense, para o acumulado do ano até julho, foi de US$ 4,7 bilhões, se destacando entre os estados pesquisas ao contribuir para o resultado positivo nacional de US$ 28,2 bilhões. A análise é do Informe Técnico do Comércio Exterior Paraense referente ao mês de julho deste ano.

O saldo comercial positivo fez com que o estado do Pará permanecesse entre as principais Unidades Federativas geradoras de divisas para o país, ocupando assim o quarto lugar na balança brasileira. De acordo com o informe, o Pará ficou atrás apenas do estado do Mato Grosso que registrou US$ 8,5 bilhões, Minas Gerais que obteve US$ 7,9 bilhões e o Rio Grande do Sul com US$ 5,1 bilhões.

Sobre os destinos das exportações paraenses, a Ásia é o principal parceiro em valor exportado do Pará, totalizando 50,25% nos sete primeiros meses deste ano, o que contabilizou cerca de US$ 2,7 bilhões no período. A União Europeia foi o segundo maior comprador do estado, sendo responsável por 25,03% do valor exportado no acumulado de janeiro a julho, ou US$ 1,3 bilhão, no entanto, houve retração de 20,31% no período em análise.

China, Japão, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Noruega e Malásia registraram mais de 60% do valor exportado pelo estado nos sete primeiros meses do ano, sendo que a economia chinesa é demandante habitual de produtos do Pará, e, na contramão de outros períodos de seguidas reduções do valor exportado do principal produto, o minério de ferro, houve um incremento de 17,55% no período de janeiro a julho deste ano.