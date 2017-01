Sertanejo pagou bolada de R$ 8 milhões a ex-empresários

Em 07 de janeiro, 2017 - 01h30 - Show

Luan Santanna desembolsou uma nota preta para se livrar de dois ex-empresários. A informação foi divulgadas esta semana por Amarildo Aparecido de Santana, pai do cantor, ao jornalista André Piunti, na revista “Universo Sertanejo”. O cantor pagou R$ 2,75 milhões para Paulo Pissoloto, ex-empresário de Luan Santana e ex-sócio do Sorocaba, e mais R$ 5,5 milhões para Anderson Ricardo de Souza, primeiro empresário do artista, totalizando R$ 8,25 milhões. As informações foram divulgadas pelo portal UOL.

Na entrevista, o pai de Luan explicou que Pissoloto investiu R$ 200 mil em Luan para a gravação de um DVD do cantor. “Para você ter noção da minha inocência, eu deixei a divisão [dos lucros] chegar a 25% para cada um, o cantor ganhando a mesma coisa que todos os empresários. Depois fui consertando isso com o tempo”, lembrou.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.