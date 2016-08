Ação visa coibir diversos tipos de crimes

Por: Redação ORM News

Em 31 de agosto, 2016 - 10h00 - Polícia

Vários bairros de Belém como Marco, Pedreira, Val de Cães, Telégrafo e Sacramenta, entre outros, recebem a operação 'Belém Segura', na manhã desta quarta-feira (31), que tem por objetivo evitar crimes como roubos, assaltos e homicídios na cidade.

A ação do sistema de segurança pública envolve Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Estado do Trânsito, ProPaz, Juizado Especial da Infância e da Juventude (TJE), Guarda Municipal de Belém, Superintendência de Mobilidade Urbana, Instituto de Metrologia do Estado do Pará, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará e Conselho Tutelar. Uma base operacional foi montada na praça do conjunto Marex, no bairro de Val de Cães, para atender as ocorrências. Até o momento ninguém foi preso.