Show sob o comando de Renata Del Pinho vai coletar material escolar para os ribeirinhos

Em 13 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Na primeira sexta-feira 13 do ano a regra da noite é solidariedade. Essa é a proposta do Baile Del Lápis, evento realizado pela cantora e compositora Renata Del Pinho que, além de comemorar seu aniversário, arrecadará material escolar para ser doado a comunidades ribeirinhas. A festa, que será realizada no Fiteiro, contará com a participação de 16 artistas, além de show da Orquestra Pau e Cordista de Carimbó.