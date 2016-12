Em 23 de dezembro, 2016 - 01h30 - Show

Um ritmo de baile tropical, a Orquestra Pau e Cordista de Carimbó vai agitar a noite do Espaço Cultural Apoena. A festa, com a temática “Neon Natal”, terá o som do grupo instrumental K-Ximbinho e também participações especiais de Arthur Espíndola, Eudes Fraga, Lucas Estrela e Jeff Moraes. A discotecagem fica por conta do DJ Igor Alves, a partir das 21h.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.