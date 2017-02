O tradicional baile da Assembléia Paraense promete agitar o carnaval deste ano.

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 18 de fevereiro, 2017 - 18h17 - Entretenimento

Há décadas, a sociedade paraense prestigia o Baile das Máscaras da Assembléia Paraense. Charmoso e com muito estilo, o baile deste ano ocorre hoje, 18, no Salão de Festas da Sede Campestre do Clube, a partir das 22 horas, com show de Elymar Santos e a música eletrônica do DJ Tarrika.

O Baile das Máscaras é considerado um dos mais importantes remanescentes de uma época em que os bailes de salão dominavam a programação, nos anos 60, quando eram práticas comuns nos clubes. Além do fato de manter a tradição, o Clube incentiva os participantes a capricharem na criatividade, com a eleição dá melhor fantasia e do bloco mais animado.

O grande show da noite ficará com Elymar Santos. Com 30 anos de carreira, o cantor, mesmo sendo um ícone do romantismo brasileiro, também se destaca no carnaval, inclusive possui um bloco de carnaval, que sai pelas ruas do bairro da Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro, até Madureira. No bloco, ele adaptou algumas de suas canções em marchinhas e reverenciou clássicos do carnaval ao interpretar os sambas enredo mais famosos de várias escolas. É esse mesmo show eletrizante que ele trará para a Assembléia Paraense.

Foi no extinto Canecão que o cantor se lançou ao estrelato. No show não vai faltar os seus maiores sucessos, que os fãs sabem de cor como “Escancarando de vez”, “Cachaça”, “Taras e manias”, “Teu jogo”, “Dez a dez” e “Subindo pelas paredes”, essa última canção composta por ele mesmo.

Serviço

Baile de Máscaras da Assembléia Paraense

Sábado (18), a partir das 22h, no Salão de Festas da Sede Campestre.

Atrações: Elymar Santos e DJ Tarrika.

Informações pelos telefones: 3181-9904 / 3181-9908.