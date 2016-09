Apresentações serão realizadas nos dias 23 e 24 de setembro, no Teatro do SESC Belém

Por: Redação ORM News com informações de assessoria

Em 20 de setembro, 2016 - 11h14 - Teatro

A capital paraense será o último destino da turnê 'Direção Múltipla', projeto da bailarina catarinense Dani Alves, que circula por cinco estados do norte do Brasil com uma agenda de apresentações e oficinas gratuitas. O solo de dança contemporânea entra em cartaz no Teatro do Ses, nesta sexta (23) e sábado (24) sempre, às 19h.

Mais que um solo de dança contemporânea - ainda que Daniela seja efetivamente a única pessoa no palco - Direção Múltipla é um trabalho multicolaborativo concebido com a ajuda de uma ferramenta online chamada Direção Múltipla Virtual. A interação com o público na internet começou em 2013, teve duração de um ano, e era estimulada pela bailarina que postava vídeos e contava com a intervenção de um grupo de mais de 200 participantes voluntários.

Os internautas respondiam com comentários, perguntas e até sugestões acerca do experimento. Dani transformava esse material em movimento, e assim construiu a dramaturgia que sustenta o solo.

'O Direção Múltipla é um retorno à dança e emergiu da estagnação provocada por uma série de tensões da vida. Depois de quase cinco anos longe dos palcos, o trabalho surgiu mesmo como ação emergencial. O corpo tinha necessidade de reinventar fisicamente suas próprias problemáticas, e tinha que ser fazendo uma dança', destaca Daniela.

A bailarina já levou o trabalho para Manaus, Rio Branco, Porto Belo, Palmas, e encerra a turnê em Belém. O projeto é viabilizado pelo prêmio Klauss Vianna da Funarte e conta com duas apresentações e uma oficina em cada cidade.

Oficina demonstrativa

Além das apresentações do solo, Daniela Alves irá ministrar uma oficina teórico-prática em torno dos conceitos abordados pelo Direção Múltipla. A oficina será realizada no dia 25 de setembro, têm quatro horas de duração, das 9h às 13h, são gratuitas e as inscrições - limitadas, são apenas 15 vagas - podem ser feitas pelo email oficinadirecaomultipla@gmail.com

O objetivo da atividade é convidar os participantes a experimentar no corpo os diversos princípios de movimentação testados pela bailarina ao longo do processo criativo e, ao mesmo tempo, demonstrar parte da pesquisa e a movimentação que surge a partir dos comentários dos colaboradores virtuais e diretores convidados. Nos intervalos da atividade serão exibidos alguns dos vídeos do projeto e haverá espaço para bate-papo entre Daniela Alves e os participantes.

A oficina é destinada ao público em geral, desde que com um mínimo de experiência em práticas corporais voltadas para a dança. É desejável também que os inscritos tenham um bom preparo físico para melhor aproveitamento da atividade, pois há um intenso exercício de tensão muscular durante os experimentos.

Serviço:

Solo de dança vencedor do Prêmio Klauss Vianna 2014, apresentações únicas em Belém!

Dias 23 e 24 de setembro, às 19h

Entrada franca: ingressos distribuídos 30 minutos antes da apresentação

Oficina teórico-prática

25 de setembro, das 9 às 13 horas

incrições pelo email: oficinadirecaomultipla@gmail.com

Lotação: 15 vagas