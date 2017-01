Cerimônia de premiação do “Oscar britânico” vai ser amanhã, em Londres

Em 11 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Confirmando o status de favorito da atual temporada de premiações, “La la land: Cantando estações” conseguiu na terça-feira (10) o maior número de indicações do 70º Bafta, considerado o “Oscar britânico” (veja, abaixo, alguns os indicados). A premiação da Academia Britânica de Artes do Cinema e da TV está marcada para amanhã, em Londres. O apresentador vai ser o ator inglês Stephen Fry. O musical americano, que foi o principal ganhador do Globo de Ouro no domingo (8), vai concorrer em 11 categorias, incluindo melhor filme e melhor diretor, para Damien Chazelle.