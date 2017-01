Lateral foi apresentado pelo Papão e diz estar ansioso para jogar

Por: Da Redação

Em 13 de janeiro, 2017 - 06h00 - Esporte

O Paysandu fez a apresentação oficial do lateral-direito Ayrton na manhã de ontem, na sala de imprensa. O jogador possui uma boa rodagem no futebol brasileiro, tendo passado por clubes como Palmeiras, Flamengo, Vitória e Figueirense, este, o seu último clube. Ayrton, que veio para suprir a lacuna de Pikachu, falou da sua expectativa no Paysandu nesta temporada. “A minha expectativa é a melhor possível. Eu sou um cara que pretendo dar a vida pelo time, fazer o melhor dentro de campo, marcando gols e estou à disposição do técnico, na hora que ele precisar. É um imenso prazer vestir essa camisa”, comentou.