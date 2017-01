Lateral de 31 anos foi a última contratação bicolor para esta temporada de 2017

Por: Redação ORM News

Em 11 de janeiro, 2017 - 19h07 - Parazão

Após os quatro anos com a presença do lateral direito artilheiro, Yago Pikachu, o Paysandu parece ter sentido a falta de um lateral goleador. O últim contratado do clube para esta temporada de 2017, Ayrton, portanto, chegou com a promessa de integrar a lista de artilheiros alvicelestes no ano.

Caracterizado pelos gols de falta, Ayrton chegou ao Paysandu depois de passagens abaixo do esperado por Flamengo e Figueirense, mas garantiu que a expectativa é de superar a má fase com a camisa bicolor e frisou que o objetivo é 'sempre buscar vitórias e visar títulos'.

No vídeo, o novo camisa 2 do Papão declarou: 'Aí, galera bicolor. Aqui é o Ayrton, novo lateral direito contratado. Uma das maiores caractyerísticas do Ayrton é a bola parada e espero conseguir reverter em muitos gols ajudando a equipe. Marco forte e chego bem ao ataque também e espero colaborar bastante com a torcida e com a equipe fazendo bons e excelentes jogos, sempre buscando vitória e visando títulos'. Assista abaixo!

Ayrton segue realizando treinamentos separados por conta da parte física. Enquanto isso, o volante Jhonnatan tem sido improvisado na lateral direita. O último titular montado por Marcelo Chamusca foi: Emerson; Jhonnatan, Fernando Lombardi, Gilvan e Willian Simões; Wesley, Augusto Recife e Diogo Oliveira; Bérgson, Will e Leandro Cearense.