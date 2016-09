Farinha de peixe que integra cardápio no oeste do Pará está vetada em vôos

Em 12 de setembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

Aadministradora Ana Zaffalon foi à feira de Santarém, no Pará. Ela queria saber se o vendedor podia embalar farinha de peixe, o “piracuí”, para ela levar a Altamira, no Xingu, onde mora. “A senhora vai transportar de avião ou de ônibus”?, perguntou o feirante. “De avião”, ela respondeu. “Não leve não, que a senhora vai perder”, disse o vendedor. Ele estava certo. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) proíbe o transporte aéreo do piracuí, que teria propriedades inflamáveis e representaria, portanto, potencial de risco durante os voos.