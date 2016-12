O governo de Trípoli confirmou o sequestro do avião

Por: O Globo

Em 23 de dezembro, 2016 - 08h50 - Educação

O aeroporto de Malta afirmou que um avião que fazia um voo interno na Líbia pousou no terminal aéreo após ter sido sequestrado nesta sexta-feira. De acordo com as autoridades, aparentemente havia dois sequestradores a bordo. Eles teriam ameaçado explodir a aeronave durante o voo, segundo o "Times de Malta", afirmando estar em posse de uma granada. O governo de Trípoli confirmou o sequestro do avião.

Segundo autoridades, um Airbus A320 da companhia aérea estatal Afriqiyah Airways estava voando de Sebha para Trípoli, na Líbia, com 118 pessoas a bordo — 111 passageiros e sete membros da tripulação — , quando foi sequestrado e desviado para o arquipélago no Mediterrâneo. Malta se localiza a cerca de 500 quilômetros ao Norte da costa líbia.

Mais cedo, em seu Twitter, o primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat, disse que um avião poderia ter sido sequestrado e operações de segurança estavam em andamento. "Fui informado de uma potencial situação de sequestro de voo interno da Líbia, desviado para Malta. Operações de segurança e emergência em andamento", escreveu o premier.

Segundo o "Times of Malta", um dos sequestradores afirma ser favorável ao ditador Muammar Gaddafi, assassinado em 2011. Ele teria concordado em liberar os passageiros se as suas exigências fossem cumpridas. As demandas do sequestrador ainda não estão claras.

As tropas de Malta ocuparam posições a poucas centenas de metros do avião enquanto ele estava na pista do aeroporto. Ninguém foi visto embarcar ou deixá-lo. Os motores da aeronave ainda estavam funcionando 45 minutos depois de aterrissar no final da manhã, segundo a publicação.

Todos os outros vôos no Aeroporto Internacional de Malta foram cancelados ou desviados.

A Líbia se vê mergulhada em clima de violência e impasse político, cinco anos após a queda de Gaddafi. O ditador governou o país autoritariamente por mais de 40 anos.