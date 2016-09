Acidente deixou quatro mortos em Novo Progresso

Em 17 de setembro, 2016 - 01h30 - Polícia

O avião que caiu em Novo Progresso na tarde desta quinta-feira (15), matando quatro pessoas, estava superlotado. De acordo com as especificações da aeronave, o monomotor de prefixo PT-NCJ podia transportar apenas quatro pessoas, sendo o piloto e três passageiros. No momento do acidente, porém, sete pessoas estavam a bordo. As informações são do G1 Pará.

