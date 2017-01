Queda aconteceu em uma área próxima a localidade de Vila Mandi, em Santana do Araguaia

Por: Redação ORM News

Em 15 de janeiro, 2017 - 16h00 - Pará

Um avião de pequeno porte, que realizava um trabalho de pulverização sobre uma área agrícola no município de Santana do Araguaia, sudeste paraense, caiu no início da noite deste sábado (14). O piloto, que era o único ocupante da aeronave, morreu na hora. A queda aconteceu em uma área próxima a localidade de Vila Mandi, que fica a cerca de 250 quilômetros da sede do município.

Uma equipe da Polícia Militar e moradores próximos a uma fazenda foram até o local e constararam a morte do piloto, que era o único ocupante da aeronave. O corpo do homem foi encaminhado para o Centro de Perícias no município de Marabá.

O Portal ORM tenta contato com a Força Aérea Brasileira.