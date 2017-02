Priscilla Guimarães fotografou sem pudores para o site Bella da Semana e falou de suas paixões, como a literatura e o voluntariado

Em 21 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Gata do Dia

Com rostinho de menina e atitude de mulher, Priscilla Guimarães fotografou sem pudores para revelar o corpo naturalmente belo que ostenta. A morena é toda “petit”, no melhor estilo mignon, e se apresenta em um ensaio inesquecível, com direito a marquinha de biquíni, tatuagem e ar intelectual.

Priscilla mora em Florianópolis (SC), uma ilha repleta de belas praias. É apaixonada pelo verão, mas não abre mão de um friozinho. “É bom às vezes, para tomar um vinho e ficar debaixo do edredom, mas sou apaixonada mesmo pelo verão! Amo sol, praia e água salgada!”, diz a bela.

