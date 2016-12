O serviço tem previsão de término às 13h30

Por: Redação ORM News

Em 27 de dezembro, 2016 - 08h51 - Belém

Nesta terça-feira (27), a partir das 10h, avenida Pedro Álvares Cabral terá o trânsito temporariamente interrompido e um desvio será realizado na Av. Centenário com Júlio César. O motivo é a reaferição dos radares instalados nas vias.

A reaferição terá início na Av. Centenário em frente ao Parque Vingren – sentido centro-bairro – e seguirá para a Av. Centenário próximo ao posto Independência – sentido bairro-centro. “A nossa orientação para os motoristas que costumam utilizar esta rota é para que façam o desvio pela Rodovia dos Trabalhadores”, explica o coordenador de trânsito da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), Ronaldo Santana.

Para que o trabalho seja realizado com segurança, a Semob contará com duas viaturas e quatro agentes de trânsito para organizar e orientar o trânsito durante toda a operação, que tem previsão de término às 13h30.

Os técnicos do Instituto de Metrologia do Estado do Pará (Inmetropará) são os responsáveis pela reaferição dos radares, que estabelecem o limite de velocidade de 60 km/h, e, foram instalados para ajudar a coibir infrações no trânsito e diminuir o número de acidentes nestas vias.

Após a conclusão da ação na Av. Centenário, a equipe ainda seguirá para a Av. Pedro Álvares Cabral. A reaferição é um procedimento padrão realizado anualmente para garantir o bom funcionamento dos aparelhos.