Acompanhamento é obrigatório para mulheres entre 14 e 44 anos e crianças

Por: Redação ORM News

Em 16 de janeiro, 2017 - 09h30 - Pará

Mulheres entre 14 e 44 anos, gestantes e crianças de 0 a 7 anos que são beneficários do programa Bolsa Família tem até terça-feira (17) para fazer o acompanhamento de saúde. A família deve procurar os estabelecimentos de saúde levando o cartão do programa federal, a carteira de vacinação das crianças e/ou o cartão da gestante.

Dentre os serviços que as famílias recebem da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) estão o monitoramento da vacinação infantil, pré-natal e estado nutricional das gestantes, retorno para a consulta após o parto, orientação alimentar, monitoramento do crescimento e desenvolvimento das crianças.

Quatro Unidades Municipais de Saúde estão funcionando como centrais de avaliação (Marambaia, Guamá, Tapanã e Telégrafo), com equipes de plantão das 8h às 17h, mas todas as demais unidades continuarão a prestar o serviço, só que de acordo com o horário do atendimento nutricional de cada uma, podendo ser apenas em um período do dia.

De acordo com a diretora do Núcleo de Promoção à Saúde, Rita Facundo, se o benefíciário não tiver registros desse acompanhamento de saúde nas cinco últimas atualizações, a família tem o benefício cancelado. “É importante ressaltar que a avaliação é obrigatória para mulheres de 14 a 44 anos, crianças menores de 7 anos e gestantes ou nutrizes de qualquer faixa etária. A família deve procurar os estabelecimentos de saúde levando o cartão do programa federal, a carteira de vacinação das crianças e/ou o cartão da gestante”, declarou.