Polícia foi alertada e prendeu o dono do cultivo, no norte do país europeu

Por: O Globo

Em 15 de setembro, 2016 - 08h49 - Mundo

Viena, Áustria - Um jogador de Pokémon Go descobriu por acaso uma plantação de maconha cuidadosamente oculta quando praticava seu passatempo favorito em uma área rural da Áustria, informou a polícia, que prendeu o proprietário do local.

O jovem caçava as criaturas virtuais nos fundos de um jardim na localidade de Weibern, norte do país, quando sentiu um "forte odor" de maconha, segundo a polícia. Alertados, os agentes apreenderam várias plantas que estavam em uma estufa e anunciaram a detenção do proprietário, de 50 anos.

O jogo de realidade virtual da Nintendo é um dos lançamentos de maior sucesso no mercado de games nas últimas décadas. Desde seu lançamento, em julho, começando pelos EUA, milhões de pessoas baixaram o aplicativo. A brincadeira consiste em andar pelas ruas procurando os monstrinhos, que só podem ser vistos por meio do smartpohone.

Além de alavancar as ações de seu fabricante, o sucesso do "Pokémon Go" levou vários países a proibir que uso do aplicativo perto de instalações militares ou outros locais sensíveis para limitar o risco de invasão de jogadores dispostos a qualquer coisa para caçar as criaturas virtuais.

Museus como o Memorial da Paz de Hiroshima, no Japão, e o Museu do Holocausto, em Washington, nos EUA, pediram a usuários que não joguem em suas instalações. Já o Museu do Amanhã, no Rio, fez o oposto. Em busca de atrair o público jovem para suas exposições, a instituição publicou até um mapa mostrando onde encontrar os personagens em suas redondezas, na Praça Mauá.