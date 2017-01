O funcionamento do Ensino Médio em tempo integral vai permitir se trabalhar as potencialidades físicas e intelectuais dos estudantes

04 de janeiro, 2017

As 21 escolas públicas estaduais de Ensino Médio em Tempo Integral começarão a funcionar no dia 31 de março. Para apresentar detalhes da proposta de ampliação do Ensino Médio em tempo integral, a cargo do Governo Federal, via Ministério da Educação, e Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), dirigentes da Seduc reuniram-se nesta quarta-feira (4) com diretores de escolas e de unidades administrativas da Secretaria de Educação em Belém e em outros municípios do Estado. Dirigentes de escolas de outros municípios do Estado acompanharam a reunião por meio de vídeo-conferência.

Na reunião, o secretário adjunto de Ensino, José Roberto Silva, enalteceu a disposição dos gestores das unidades de ensino na implementação do Ensino Médio em tempo integral para contribuir com a formação de jovens no País, em particular no Pará. Roberto Silva destacou que um grupo de profissionais da Seduc atuará no monitoramento das ações relacionadas a essas escolas. "Esse processo abrange os aspectos da gestão, infraestrutura e atividades pedagógicas. Esse é um esforço em prol de uma melhor formação dos jovens, dos estudantes", destacou.

A diretora de Ensino Médio e Educação Profissional da Seduc, Joseane Figueiredo, e a coordenadora de Educação Integral da Secretaria de Educação, Jane Cardoso, explanaram sobre os horários de aulas e outros itens do funcionamento das 21 escolas. "Esse funcionamento do Ensino Médio em tempo integral vai permitir se trabalhar as potencialidades físicas e intelectuais dos estudantes", afirmou o vice-diretor da Escola Estadual Visconde de Souza Franco.

Para a vice-diretora da Escola Estadual Avertano Rocha, Glauciene Foro, observou que essa unidade escolar possui projetos voltados a incentivar os jovens a manterem uma relação mais próxima com a escola. "Essa vai ser uma grande oportunidade para garantir aos jovens uma formação mais completa nas habilidades e competências", pontuou. Nas escolas, serão trabalhados conteúdos de disciplinas e realizadas oficinas e atividades com estudantes de 7 as 17 horas. Informações sobre matrícula e outros itens do funcionamento das escolas pelo número 0800 280 0078.

As 21 escolas da rede estadual em Belém, Castanhal, Ananindeua e Marabá com esse formato são: Manoel Leite Carneiro; Padre Eduardo; Brigadeiro Fontenelle; Professor Orlando Bitar; Dr. Ulysses Guimarães; Vilhena Alves; Mário Barbosa; Augusto Meira; Professora Hilda Vieira; Professor Temístocles de Araújo; Visconde de Souza Franco; Avertano Rocha; Joaquim Viana; Dom Pedro II; Antônio Teixeira Gueiros; Dr. Mário Chermont; Dr. Gabriel Sales Pimenta; Plínio Pinheiro (cinco turmas de 1º ano); Liberdade (cinco turmas de 1º ano); Dr. Gaspar Vianna (cinco turmas de 1º ano) e Dr. Inácio Koury Gabriel Neto (três turmas de 1º ano).