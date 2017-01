Mais de 70 mil alunos iniciam o ano letivo

Por: Portal ORM com informações da Agência Belém

Em 19 de janeiro, 2017 - 08h24 - Belém

Mais de 70 mil alunos dos 217 centros de educação da rede municipal de ensino de Belém retornam às aulas nesta quinta-feira (19). Diretores, coordenadores pedagógicos e professores já organizam as unidades para promover o momento de acolhimento. As aulas nas escolas, nas unidades de educação infantil, nas unidades pedagógicas e nos anexos municipais seguirão até 22 de dezembro, totalizando 202 dias letivos.

Os estudantes participarão de atividades dinamizadas que visam à promoção da socialização e adaptação ao ambiente escolar, como brincadeiras, músicas e contação de histórias.

Na Escola Municipal Padre Leandro Pinheiro, localizada no bairro do Guamá, os 1.200 discentes matriculados serão recebidos pelo diretor e escritor paraense Luiz Peixoto, o Jabutigão. Na ocasião, todos serão conduzidos para a quadra poliesportiva para uma performance literária que envolve um dos projetos de incentivo à leitura desenvolvido na rede, o “Memórias da Literatura do Pará”.