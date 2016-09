Cantor e compositor faz releituras de canções que marcaram sua trajetória

Em 08 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

O cantor e compositor paraense Augusto Hijo se apresenta amanhã no restaurante Água na Boca. O show, intitulado “Nunca Solo”, inicia às 20 horas, e marca a volta do artista aos palcos. Depois de uma temporada se dedicando a outros projetos culturais, Hijo retorna para a cena musical paraense para mostrar ao público as canções que marcaram sua trajetória, além de lembrar os clássicos da música paraense. Entre as faixas da noite Augusto garante que “O Canto de Atravessar” e “Mesclado” não podem ficar de fora. “São músicas bem importantes e marcantes para mim”, avalia o músico.