Servidores querem melhores condições de trabalho e concurso público

Por: Redação ORM News

Em 09 de setembro, 2016 - 11h17 - Belém

Um grupo de cerca de 25 auditores ficais do trabalho no Pará realizou um protesto na manhã desta sexta-feira (9) em frente ao prédio da Superintendência Regional do Trabalho, no bairro da Campina, em Belém. Os servidores protestaram contras as péssimas condições de trabalho e pediram pela valorização profissional e realização de concurso público na área. Os serviços voltaram a funcionar depois das 11h da manhã.

'Nosso objetivo maior é chamar a atenção da sociedade para o descaso do governo com a categoria, não temos condições dignas de trabalho, mas independente disso estamos pedindo pela melhoria nos serviços. Só para seter uma ideia, hoje temos 81 auditores para atender todo o Estado, mas na década de 1980 nós tinhamos cerca de 150. Queremos concurso público na área', explica Otávio Paixão, presidente da delegacia sindical do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait).

Os Auditores Fiscais do Trabalho são responsáveis por fiscalizar o trabalho escravo, a exploração do trabalho infantil, condições de segurança e saúde no trabalho, recolhimento e fiscalização do FGTS e atua também na mediação entre o capital e o empregado. O prédio do órgão foi interditado em 2014 por problemas na estrutura e fiação do prédio. No prédio, que tinha trinta anos, eram realizados em média 600 atendimentos por dia.

Entre os serviços que eram oferecidos pelo órgão estão o de emissão de carteiras profissionais, seguro desemprego, orientação trabalhista, registro profissional, seguro desemprego do pescador, combate ao trabalho infantil, inserção de aprendizes na empresa e homologação de planos de cargos e salários. Atualmente os trabalhadores atendem em um prédio alugado na travessa Rui Barbosa, no bairro Reduto.